Безработный липчанин после свадьбы угнал ВАЗ и уснул в салоне Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В селе Васильевка Липецкого района рецидивист угнал ВАЗ-21150 после свадьбы. О пропаже автомобиля в полицию заявил 25-летний владелец машины.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, автоинспекторы обнаружили ВАЗ в том же селе. Транспорт застрял в логу. На заднем сидении лежал подозреваемый – безработный 25-летний местный житель. Оказалось, что после свадебного застолья он сел за руль чужого авто. В какой-то момент машина заглохла. Угонщик, оказавшись без сил после праздника, уснул прямо в салоне.

Возбуждены уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.