Пьяный липчанин дал полицейскому взятку в 15 тысяч рублей, чтобы избежать штрафа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить мужчину, который пытался дать взятку полицейскому. По ч.3 ст.291 УК РФ 35-летнему липчанину грозит до 8 лет лишения свободы.

Следствие установило, что 15 декабря прошлого года правоохранители доставили в отдел пьяного горожанина. На него готовились составить протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство. Мужчина решил откупиться, чтобы избежать штрафа. Он вложил 15 тысяч рублей в книгу учета и передал ее помощнику оперативного дежурного. Но все пошло не по плану.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, полицейский отказался от вознаграждения и сообщил о коррупционном преступлении в следственный комитет. Там возбудили уголовное дело, собрали доказательства, а после направили материалы в суд.