17 улиц Липецка останутся без света, а 11 - без воды в четверг 2 марта

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 2 марта в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Студеновская, 20, 22; Кольцевая, Тимура Фрунзе, Чапаева

С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в частном секторе Сырского Рудника: улицы Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38; Городовикова 11; Исполкомовская, 7; Минская, 49а; Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33; Паровозная, 11а; Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Прудная, 1, 1в, 1г, 1д; Рудничная, 17, 21, 25; Рябиновая, Липецкая, Солнечная, Юрия Смирнова, а также в садоводческом товариществе «Ударник». Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25; Талалихина, 9; Фадеева, 5, 9, 11, владение 9; Дундича, 29, 29а; проспект Победы, 53.

Также краны пересохнут по улицам Салтыкова-Щедрина, 141, 154, 156; Студеновская, 6, 8, а также в частном секторе: Арктическая, Маяковского, 20 Партсъезда, Красная. По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Гришина, 17; проспект Победы, 53; Салтыкова-Щедрина, 141. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.