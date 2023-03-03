Жителя Липецка осудят за ложные звонки об угрозах взрывов в домах и торговых центрах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 39-летнего мужчину за серию ложных звонков об угрозах взрывов. Его обвиняют в совершении преступлений по ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Злодею грозит до 5 лет лишения свободы.

Полицейские выяснили, что липчанин трижды звонил с сотового на номера экстренных служб и сообщал о якобы взрывчатых устройствах в многоквартирных домах и торговых центрах города. Специалисты выезжали по указанным адресам, обследовали здания и прилегающие территории. Слова неизвестного ни разу не подтвердились - на местах все было чисто.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчину уже привлекали к ответственности за совершение тяжкого преступления и кражи. Новое уголовное дело уже направили в суд.