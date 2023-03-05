Хоккейный клуб «Липецк» проиграл на финише регулярки, но вышел в плей-офф НМХЛ

Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

В заключительном матче регулярного чемпионата НМХЛ МХК «Липецк» на льду «Звездного» принимал новочебоксарский «Сокол». Лишь победа досрочно гарантировала хозяевам путевку в плей-офф, но гипотетически липчане могли попасть в заветную восьмерку сильнейших, даже в случае неудачи. Так и вышло в итоге. Чувашский клуб добился победы (2:0), но «Липецк» все равно примет участие в играх на выбывание. Ниже восьмого места наши парни уже не опустятся, даже если сегодня, 5 марта, глазовский «Прогресс» одолеет воронежскую «ЭкоНиву-Бобров».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют мичуринский «Тамбов» (63), кирово-чепецкая «Олимпия» (62) и «ЭкоНива-Бобров» (60). У «Липецка» 36 очков и восьмое итоговое место. Теперь в 1-м раунде Кубка регионов сыграет с лучшей командой лиги – «Тамбовом».