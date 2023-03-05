Липецкий «Металлург» избежал крупного поражения от «Зенита»

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне, 4 марта, в Крымске в спорткомплексе «Гигант» состоялся контрольный матч между липецким «Металлургом» и ижевским «Зенитом». Уже к исходу первого тайма удмурты сделали весомую заявку на победу. По разу «сталеваров» огорчили Бахарев (23-я) и Цыганов (45-я).

Едва команды вернулись из раздевалок, как ижевцы окончательно добили соперника – на 48-й минуте отличился Журавлев. От крупного поражения «Металлург» уберег Журавлев – он поразил цель на 82-й минуте. Итог – 3:1 в пользу «Зенита».

На это третий крымский сбор команды Сергея Первушина завершен. Напомним, что ранее липчане одолели ростовский «СКА» (2:0, Алексеев, 25, Иванников, 43) и проиграли дзержинскому «Химику» (1:2, Глебов, 5).