Фото: Гребенкина Анна
Фото: "КП" Архив
6 марта жители четырех улиц Липецка останутся без воды. Об этом сообщили в администрации города. С 10 утра до 20 часов водоканал будет заниматься ремонтом сетей.
Ограничения коснутся потребителей по адресам:
- ул. Терешковой, 3/2, 3/3, 5/2, 5/3;
- ул. Гагарина, 93/2(Д/С №18), 95/2.
Подвоз воды: Гагарина, 93/2.
- ул. Фрунзе, 30, 32;
- ул. Коммунальная, 10, 12,
Подвоз воды: ул. Фрунзе, 34.
Дополнительная информация по телефону: *175.
В понедельник займутся ремонтом и электрики. С 9:00 до 17:00 приостановят подачу ресурса жмтелям дома 40 по улице Алмазной.
Справки по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.