Фото: Гребенкина Анна Фото: "КП" Архив

6 марта жители четырех улиц Липецка останутся без воды. Об этом сообщили в администрации города. С 10 утра до 20 часов водоканал будет заниматься ремонтом сетей.

Ограничения коснутся потребителей по адресам:

- ул. Терешковой, 3/2, 3/3, 5/2, 5/3;

- ул. Гагарина, 93/2(Д/С №18), 95/2.

Подвоз воды: Гагарина, 93/2.

- ул. Фрунзе, 30, 32;

- ул. Коммунальная, 10, 12,

Подвоз воды: ул. Фрунзе, 34.

Дополнительная информация по телефону: *175.

В понедельник займутся ремонтом и электрики. С 9:00 до 17:00 приостановят подачу ресурса жмтелям дома 40 по улице Алмазной.

Справки по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.