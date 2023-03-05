Курьера-закладчика задержали в Липецкой области

В Лебедянском районе полицейские задержали 20-летнего парня. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Молодой человек рассказал оперативникам, что захотел легких и быстрых денег, поэтому и решил стать закладчиком. Только воплотить в жизнь преступный план у него не совсем получилось. Парень быстро попал в поле зрения сотрудников наркоконтроля.

Как рассказали в региональном УМВД, в тайнике нашли 561,2 грамм мефедрона. Подозреваемого арестовали. В отношении него возбудил уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).