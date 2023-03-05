Липецкие волейболистки уступили в столице Белоруссии

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Сегодня, 5 марта, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 22-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался в Минске с местной «Минчанкой». Увы, дать бой не хватающему звезд с неба сопернику худший клуб турнира не сумел. «Липецк» провалил первый сет (11:25), потом девчонки одумались, но выправить ситуацию не смогли – 22:25 и 24:26.

Это уже десятое кряду поражение липчанок. Их последняя победа была зафиксирована 24 декабря в Екатеринбурге над «Уралочкой» (3:2). С тех пор, как отрезало: восемь поражений 0:3, по одному – 1:3 и 2:3.

После сегодняшнего игрового дня с 58 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (54) и казанский «Динамо-Ак Барс» (46). «Липецк» с семью баллами в активе идет на 14-м месте. Теперь 11 марта в 23-м туре наши девушки сыграют дома с нижегородской «Спартой» (12-е место, 16 очков).