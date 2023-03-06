14-летняя девочка пострадала в ДТП с грузовиком и иномаркой под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В воскресенье 5 марта в Липецком районе в ДТП с грузовиком и иномаркой пострадали три человека. Авария произошла на автодороге Хлевное-Липецк. Там столкнулись большегруз «Рено» и легковушка «Шкода». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали водитель второй машины - 41-летняя женщина, а также два пассажира, в том числе 14-летняя девочка. Проводится расследование.

Днем ранее в Липецке столкнулись «Шевроле» и автобус МАН. Травмы получили водители 33 и 54 лет, и 53-летний мужчина из автобуса. Медики оказали им помощь и отпустили.

На улице Баумана 33-летний водитель «Ниссана» сбил 13-летнего подростка. Пешехода увезли в больницу.

Липчан просят строго соблюдать Правила дорожного движения.