Следственый комитет начал проверку после гибели в пожаре 60-летней жительницы Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Следственный комитет начал проверку по факту гибели в пожаре в Липецке 60-летней женщины. По данным следствия, вечером 3 марта в доме по улице Вермишева вспыхнула квартира. Потушив огонь, спасатели обнаружили тело хозяйки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, очаг возгорания находился в кухне квартиры. Там незадолго до трагедии липчанка готовила пищу. Кстати, она страдала хроническим заболеванием.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины пожара. Проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет известно, от чего скончалась несчастная. После проверки примут процессуальное решение.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру «112».