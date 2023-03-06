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НовостиПроисшествия6 марта 2023 12:43

Липецкие спасатели достали из подвала глубиной 3 метра упавшую женщину

Медики диагностировали у липчанки перелом ключицы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкие спасатели достали из подвала глубиной 3 метра упавшую женщину

Липецкие спасатели достали из подвала глубиной 3 метра упавшую женщину

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В выходные спасатели достали из подвала упавшую женщину. Он находится в гараже в переулке Попова. Сначала к месту происшествия приехала скорая, но медики не смогли поднять липчанку.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, спасатели эвакуировали несчастную из ямы глубиной около 3 метров. Для этого им понадобилось альпинистское снаряжение. Во время операции она периодически теряла сознание. Когда женщина оказалась на поверхности, ей диагностировали перелом ключицы.

Липчан просят быть осторожнее, не оставлять в домах и гаражах открытые люки и подвалы. Для более безопасного спуска вниз поставить лестницу с поручнями. В случае происшествия звонить экстренным службам по номеру «112».