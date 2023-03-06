Липецкие спасатели достали из подвала глубиной 3 метра упавшую женщину Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В выходные спасатели достали из подвала упавшую женщину. Он находится в гараже в переулке Попова. Сначала к месту происшествия приехала скорая, но медики не смогли поднять липчанку.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, спасатели эвакуировали несчастную из ямы глубиной около 3 метров. Для этого им понадобилось альпинистское снаряжение. Во время операции она периодически теряла сознание. Когда женщина оказалась на поверхности, ей диагностировали перелом ключицы.

Липчан просят быть осторожнее, не оставлять в домах и гаражах открытые люки и подвалы. Для более безопасного спуска вниз поставить лестницу с поручнями. В случае происшествия звонить экстренным службам по номеру «112».