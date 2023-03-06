Прогноз погоды в Липецке на вторник 7 марта 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне 8 Марта в Липецке ожидаются «температурные качели». Во вторник 7 марта ночью до 5 градусов мороза. Днем в областном центре оттепель - около 2 градусов тепла. Переменная облачность, вечером снег с дождем. Ветер юго-западный с переходом на южный 6-10 м/с. Атмосферное давление будет расти, а потом падать и составит 741 мм рт.ст.

В Международный женский день ночью легкий морозец. Столбик термометра покажет -3 градуса. В светлое время суток 2 градуса со знаком «плюс». С утра будет солнечно, а после обеда небо затянет тучами. Местами снег с дождем. Ветер южный 5-9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 741 мм рт.ст.