В районе НЛМК и улицы Папина в Липецке хотят построить дома и автостоянки Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке начали обсуждать проекты планировок кварталов в районах НЛМК и улицы Папина. Соответствующие материалы разместили на сайтах мэрии города и департамента градостроительства и архитекторы в разделе «Общественные обсуждения».

В районе улиц Невского-Прокатная-Крупской-проспект Мира предлагают снести аварийные дома, построить 17 среднеэтажных домов, детский сад на 140 мест. Существующее дошкольное учреждение планируют реконструировать, чтобы его могли посещать 230 ребят. Здесь планируют благоустроить дворы и возвести многоуровневые парковки. Рынок на Невского хотят переоборудовать в многоэтажное крытое здание, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улицах Папина, Перова и Доватора могут появиться два дома - 18 и 19 этажей, разместиться автомобильные стоянки. Также специалисты предлагают продолжить инженерные сети, а вдоль берега пруда на Юных Натуралистов обустроить зону отдыха.

Липчане могут поделиться своими предложениями и замечаниями по проектам, написав письмо на электронную почту proekt@lipetskcity.ru или отправив его по адресу: площадь Театральная, 1, кабинет 206. Обсуждения продлятся до 16 марта.