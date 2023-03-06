Какие улицы Липецка останутся без воды и света во вторник 7 марта

Где в Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 7 марта в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улицы Сокольская в Сселках. Также свет погаснет в садоводческом товариществе «Металлург-6», 6. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Маяковского, Арктическая, 20 Партсъезда, Красная, Дзержинского, 5, 7, 13; Адмирала Макарова, 6; проспект Мира, 5, 5а.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Маяковского, 33б; проспект Мира, 5а. Дополнительную информацию горожане могут получить в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175. После окончания работ вода может быть мутной некоторое время.