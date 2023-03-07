В Липецке будут судить организатора азартных игр Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 34-летнего участника преступной группы, организовавшей азартные игры. По данным следствия, обвиняемый вместе с сообщниками проводил в арендованных помещениях города незаконные мероприятия – азартные игры с использованием Интернета. Залы с игровым оборудованием располагались в местах, где было много людей. Они работали с 2015 по 2019 годы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодеи строго соблюдали правила конспирации. В «клубе игроков» состояли липчане, хорошо знакомые операторам и охранникам. В общении они избегали игровой терминологии. Кстати, незаконный бизнес учредители конспирировали под благотворительную деятельность. Всего они заработали 12 миллионов рублей.

Преступную группу вычислили сотрудники областного СКР и УЭБиПК УМВД России региона. Во время обысков правоохранители изъяли более 100 оборудования для азартных игр, а также деньги. Более года обвиняемый находился в федеральном розыске. В ноябре 2022 года его нашли и заключили под стражу. Вину от не признал, от дачи показаний отказался.

Материалы уголовного дела, в том числе в отношении соучастников, направили в суд. Трое липчан, которые сотрудничали со следствием, получили 2 года условно.