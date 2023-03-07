В Липецке в ДТП с иномарками пострадали две пассажирки

В Липецке в ДТП с «Мицубиси» и «Фольксваген» пострадали две пассажирки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 6 марта в Липецке в ДТП с иномарками пострадали пассажиры. Авария произошла днем на улице Стаханова областного центра. Там столкнулись «Мицубиси» с 54-летним мужчиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 36-летнего водителя. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили две женщины второй машины. Медики оказали им помощь и отпустили. Проводится расследование.

За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 3 410 нарушений Правил дорожного движения. К административной ответственности за пьяную езду привлекли 4 водителей. Еще 82 человека не пристегнулись. Автомобилисты 3 100 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Случилось 8 аварий, в которых никто из людей не пострадал.