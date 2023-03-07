Президент РФ подарил часы генерал-майору казачьих войск из Липецкой области

Александр Рубцов получил памятный аксессуар за возрождение Донского казачества Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин подарил наручные часы генерал-майору казачьих войск Александру Рубцову из Липецкой области. Походный атаман входит в Совет ветеранов ВС России Краснинского района. Военнослужащий получил памятный аксессуар за возрождение Донского казачества.

Циферблат украшает двуглавый орел и триколор. Часы – с личной подписью Владимира Путина. На обратной стороне изобразили золоченый Герб государства, сообщает пресс-служба областного правительства.

В прошлом Александр Рубцов командовал атомным ракетным крейсером стратегического назначения, сейчас – капитан l ранга в запасе. После начала спецоперации генерал-майор казачьих войск начал доставлять гуманитарный груз бойцам.

Президентские часы – не единственная награда краснинца. Александру Рубцову присуждали медали «За боевые заслуги» и «За создание ядерного щита Российской Федерации».