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НовостиОбщество7 марта 2023 9:12

Президент РФ подарил часы генерал-майору казачьих войск из Липецкой области

Александр Рубцов получил памятный аксессуар за возрождение Донского казачества
Алина ПАЛАГИНА
Александр Рубцов получил памятный аксессуар за возрождение Донского казачества

Александр Рубцов получил памятный аксессуар за возрождение Донского казачества

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин подарил наручные часы генерал-майору казачьих войск Александру Рубцову из Липецкой области. Походный атаман входит в Совет ветеранов ВС России Краснинского района. Военнослужащий получил памятный аксессуар за возрождение Донского казачества.

Циферблат украшает двуглавый орел и триколор. Часы – с личной подписью Владимира Путина. На обратной стороне изобразили золоченый Герб государства, сообщает пресс-служба областного правительства.

В прошлом Александр Рубцов командовал атомным ракетным крейсером стратегического назначения, сейчас – капитан l ранга в запасе. После начала спецоперации генерал-майор казачьих войск начал доставлять гуманитарный груз бойцам.

Президентские часы – не единственная награда краснинца. Александру Рубцову присуждали медали «За боевые заслуги» и «За создание ядерного щита Российской Федерации».