В зоопарке Липецка медведица Маша вышла из зимней спячки к 8 Марта Фото: принтскрин видео.

В зоопарке Липецка к 8 Марта из зимней спячки вышла медведица Маша. Пресс-служба регионального правительства в социальных сетях поделилась видео с гуляющим по вольеру животным.

Маша обозначила наступление весны, а вот медведь Миша не спешит пробуждаться. Сотрудники зверинца ждут, когда же проснется косолапый, чтобы поздравить супругу с праздником. Пока медведица одиноко ходит по площадке, заглядывая в окна. Наверное, изучает, что изменилось в зоопарке во время зимнего сна.

Напомним, медвежья пара ушла в спячку в декабре. Перед холодами животные подготовились и набрали вес. Сотрудники зоопарка повесили табличку с просьбой не беспокоить Мишу и Машу. Вольеры заполнили соломой. Специалисты предполагали, что проснуться косолапые ближе к апрелю.