Липчане завоевали восемь медалей на домашних всероссийских турнирах по пулевой стрельбе

В упражнении ВП-ПС бронзу завоевали сразу две наши пары Екатерина Синиговец и Максим Воронин, Алина Храмченко и Александр Васильев (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Стрелковый комплекс Спортивной школы олимпийского резерва имени Александра Никулина собрал более 250 спортсменов из 16 регионов страны. В активе липчан восемь призовых мест.

В рамках этапа Кубка России победителем в упражнении МП-60М стал Иван Семенихин. Иван Стукачев заработал две медали – серебро в упражнении МП-60СС и бронзу в упражнении МП-60М. В упражнении МВ-60 серебряным призёром среди мужчин стал Александр Васильев. Бронзу среди женщин в этом упражнении завоевала Надежда Бухонова.

Победителем всероссийских соревнований в упражнении ПП-60 стал Семенихин. В упражнении ВП-ПС бронзу завоевали сразу две наши пары Екатерина Синиговец и Максим Воронин, Алина Храмченко и Васильев.

Спортсменов подготовили тренеры Неля Минина, Наталья Дёмина, Денис Звягинцев, Ираида Никулина, Ирина Осипенко. Следующий этап Кубка России пройдет с 16 по 23 марта в Улан Удэ.