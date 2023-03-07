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НовостиОбщество7 марта 2023 10:23

В Липецке мужчины толкали сломавшийся трамвай №5

Вагон встал на улице Металлургов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке мужчины толкали сломавшийся трамвай №5

В Липецке мужчины толкали сломавшийся трамвай №5

Фото: принтскрин видео.

В липецких соцсетях появилось видео под названием «Заводим трамвай с толкача». В кадре – мужчины, которые толкают сломавшийся электротранспорт №5. Действие происходит 6 марта на эстакаде в районе улицы Металлургов областного центра, между ЛТЗ и НЛМК.

Слышится шумное дыхание автора ролика. Еще бы, липчанам приходится двигать вагон в горку. За нелегким занятием застали 4 добровольцев. Еще несколько мужчин идут позади.

- Администрация МУП Горэлектротранс проведёт проверку по факту нарушения водителем трамвая своих должностных обязанностей, - прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии.

Согласно правилам, водитель должен был высадить пассажиров и сообщить о случившемся ремонтникам. Увы, теперь ему грозит наказание.