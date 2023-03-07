В Липецке мужчины толкали сломавшийся трамвай №5
Фото: принтскрин видео.
В липецких соцсетях появилось видео под названием «Заводим трамвай с толкача». В кадре – мужчины, которые толкают сломавшийся электротранспорт №5. Действие происходит 6 марта на эстакаде в районе улицы Металлургов областного центра, между ЛТЗ и НЛМК.
Слышится шумное дыхание автора ролика. Еще бы, липчанам приходится двигать вагон в горку. За нелегким занятием застали 4 добровольцев. Еще несколько мужчин идут позади.
- Администрация МУП Горэлектротранс проведёт проверку по факту нарушения водителем трамвая своих должностных обязанностей, - прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии.
Согласно правилам, водитель должен был высадить пассажиров и сообщить о случившемся ремонтникам. Увы, теперь ему грозит наказание.