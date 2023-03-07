В Липецке мужчины толкали сломавшийся трамвай №5 Фото: принтскрин видео.

В липецких соцсетях появилось видео под названием «Заводим трамвай с толкача». В кадре – мужчины, которые толкают сломавшийся электротранспорт №5. Действие происходит 6 марта на эстакаде в районе улицы Металлургов областного центра, между ЛТЗ и НЛМК.

Слышится шумное дыхание автора ролика. Еще бы, липчанам приходится двигать вагон в горку. За нелегким занятием застали 4 добровольцев. Еще несколько мужчин идут позади.

- Администрация МУП Горэлектротранс проведёт проверку по факту нарушения водителем трамвая своих должностных обязанностей, - прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии.

Согласно правилам, водитель должен был высадить пассажиров и сообщить о случившемся ремонтникам. Увы, теперь ему грозит наказание.