Номер контакт-центра РВК-Липецк изменится с 15 марта Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 15 марта изменится номер контакт-центра РВК-Липецк для стационарных и мобильных телефонов. По всем вопросам можно будет обращаться по номеру: *6048, 23-60-48. До этого времени действуют старый набор: 23-61-75 и *175.

РВК-Липецк напоминает, что липчане могут уточнить по телефону информацию по отключению воды и оплате квитанций, узнать о сроках и способах передачи показаний счетчиков. Также диспетчеры помогут вызвать специалистов во время порыва.

Сотрудники контакт-центра круглосуточно отвечают на звонки. В среднем, за день диспетчеры обрабатывают от 1700 до 2900 заявок, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, 7 марта холодную воду отключили на семи улицах областного центра - Маяковского, Арктическая, 20 Партсъезда, Красная, Дзержинского, 5, 7, 13; Адмирала Макарова, 6; проспект Мира, 5, 5а.