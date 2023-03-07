Владимир Путин вручит орден и миллион рублей матери 11 детей из Липецкой области

Путин вручит орден и миллион рублей матери с 11 детьми из Липецкой области Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин вручит орден «Мать-Героиня» жительнице Липецкой области. Ольга Стрельникова, воспитывающая 11 детей, получит также денежное поощрение – миллион рублей. Церемония награждения пройдет 8 Марта в Кремле.

Семья Стрельниковых живет в Добровском районе. Пара вместе уже 20 лет. Ольга поет в церковном хоре, а супруг Олег – настоятель Троицкого храма в селе Большой Хомутец. Самая старшая из детей – 19-летняя Мария. Девушка учится в Ивановской государственной медицинской академии. Младшему, Василию – три года. Всего в семье растут шесть дочерей и пять сыновей, сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2015 году в Липецкой области Ольге присудили почетный знак «Слава Матери». А в 2017 Стрельниковым выплатили 900 тысяч на покупку автомобиля – это региональная поддержка для семей с 8 или более детьми.