17 жительниц Липецкой области наградили в канун 8 Марта Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В канун 8 Марта в Липецке поздравили женщин. Прекрасных дам чествовали в театре драмы им. Л.Н. Толстого. Губернатор области Игорь Артамонов вручил 17 липчанкам государственные и региональные награды. Среди них – учителя, преподаватели школ искусств, спортсмены, тренеры, госслужащие, общественные деятели, инициаторы добровольческих инициатив.

По данным пресс-службы правительства области, медсестры Тербунской и Данковской центральных районных больниц удостоились региональных наград. Наталья Белоколодских и Татьяна Кириллова получили медали Луки Крымского.

После торжественной части начался концерт. На сцене выступили заслуженные коллективы Липецкой области. Артисты театра подготовили поздравительный капустник.