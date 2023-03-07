Мокрый снег и до +6 днем ожидаются в Липецкой области 8 Марта Фото: Алина ПАЛАГИНА

В праздник 8 Марта в Липецкой области синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью пойдет мокрый снег. Столбик термометра покажет от 2 до 7 градусов мороза.

Днем местами ожидаются небольшие осадки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Температура в Международный женский день поднимется до +6 градусов. Ветер южной четверти в ночное время 4-9 метров в секунду, а в дневное – 7-12. Давление упадет до 741 миллиметра ртутного столба.

В четверг 9 марта в областном центре ожидается пасмурная погода. Липчанам стоит готовиться к снегу с дождем. Синоптики обещают +1+2 ночью и +2+6 днем. Ветер юго-западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду.