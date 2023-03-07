Житель Липецка, хранивший дома марихуану, отбивался от полицейских бензопилой Фото: принтскрин видео.

В Липецке задержали мужчину с марихуаной, который отбивался бензопилой полицейским. Правоохранителям стало известно, что 55-летний липчанин хранит дома запрещенные вещества, и отправились к нему. Его уже судили за незаконный оборот наркотиков.

Увидев во дворе оперативников, мужчина сначала стал размахивать ножами, а потом завел бензопилу. Он направил режущей частью в сторону полицейских, угрожая им. Чуть позже прибыло подкрепление. Им пришлось, буквально, штурмом брать дом. Используя щиты и спецсредства, сотрудники органов задержали нападавшего.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в доме злодея нашли 119 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Также в следственные органы передали материалы по факту нападения на полицейских.