Власти Липецкой области опровергли информацию о работе ПВО в регионе

Власти Липецкой области опровергли работу ПВО в районах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В липецких соцсетях распространяются сообщения о громких хлопках. Жители Липецка, Данковского, Лебедянского и Чаплыгинского районов сообщают, что слышали пугающие звуки рано утром 9 марта. Некоторые предположили, что это были системы ПВО.

- Сообщаем, что системы ПВО в Липецкой области не срабатывали, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства. - Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено.

В пресс-службе добавили, что спецслужбы разбираются, что это были за хлопки. По предварительным данным, липчане слышали пролетающие над областью самолеты. Утром они как раз двигались в южном направлении.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.