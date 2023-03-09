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НовостиПроисшествия9 марта 2023 8:53

Двое водителей пострадали в ДТП с ВАЗом и Опелем на трассе под Липецком

Мужчина и женщина в больнице
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Двое водителей пострадали в ДТП с ВАЗом и Опелем на трассе под Липецком

Двое водителей пострадали в ДТП с ВАЗом и Опелем на трассе под Липецком

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 7 марта в Липецкой области в ДТП с ВАЗ-2114 и «Опелем» пострадали водители. Авария произошла в Елецком районе на трассе Елец-Талица-Красное. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили 20-летний водитель отечественной машины и 21-летняя девушка за рулем иномарки. Они в больнице.

В тот же день в Липецке на улице Космонавтов столкнулись «Мазда» и 83-летний велосипедист. Пенсионера увезли на скорой в медучреждение.

В среду 8 марта на улице Космонавтов в аварию попали «Шевроле Нива» и «Дэу Нексия». Пострадали оба водителя – 43 и 46 лет. Их положили в больницу.

Липчан просят быть внимательнее и соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.