В Липецке осудят мужчину, который зарезал друга во время пьянки Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке будут судить мужчину, который зарезал гостя. Его обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Ранее липчанина судили за незаконный оборот наркотиков.

По данным следствия, с 21 по 22 декабря прошлого года 27 летний горожанин выпивал со своим 26-летним знакомым. Они поругались. Хозяин дома схватил нож и ударил им в грудную клетку оппонента. Несчастный скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, чтобы скрыть произошедшее, обвиняемый перенес тело за сарай, вымыл пол, а окровавленную одежду замочил в воде. О том, что случилось, он рассказал родственнице. Та обратилась в полицию.

Следователи обнаружили следы преступления и орудие убийства на месте происшествия. Липчанина заключили под стражу. Он признал вину. Уголовное дело направили в суд.