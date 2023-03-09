За наркотики и призыв избивать полицейских жителю Липецкой области дали 2 года условно Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителю Липецкой области дали 2 года условно за наркотики и видео с призывом избивать полицейских. В 2021 году мужчина решил приобщиться к молодежной культуре и скачал социальную сеть с развлекательными видеороликами. Затем загрузил туда минутный ролик, в котором побуждал избивать стражей порядка.

На этом приключения липчанина не закончились. В октябре того же года подсудимый нашел куст конопли. Он забрал его домой, высушил, измельчил и хранил для личного пользования. Сотрудники полиции отыскали 64,4 грамма марихуаны.

33-летний нарушитель признал вину. Грязинский городской суд озвучил приговор, сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы. За призыв к экстремизму жителю региона назначили 2 года условно, а за наркотики – штраф в 10 тысяч рублей.