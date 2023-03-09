В Липецке 19-летний рецидивист похитил из магазина коньяк за 600 рублей Фото: принтскрин видео.

В Липецке раскрыли хищение коньяка за 600 рублей из магазина. В январе неизвестный украл бутылку с алкоголем из торговой точки по улице Заводской. Злодей попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Мужчина зашел в магазин, схватил с прилавка коньяк и как ни в чем не бывало направился к выходу. Там его попыталась остановить сотрудница, но молодой человек бросился бежать. Женщина даже упала, догоняя его. Увы, подлец скрылся.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность похитителя. Им оказался безработный и ранее судимый за аналогичное преступление 19-летний парень.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание, которое ему грозит, - до 4 лет лишения свободы.