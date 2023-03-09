Из-за порыва на Папина питьевую воду отключили в роддоме и на 16 улицах Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 9 марта, в роддоме и на 16 улицах Липецка отключили питьевую воду из-за порыва на улице Папина, 17. Утечку устраняют бригады на шести спецмашинах. Ожидается, что работы закончат в 8 вечера.

Без воды остались жители на улицах Ульяны Громовой, Доватора, Студенческий городок, Юных Натуралистов, Папина, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Богдана Хмельницкого, Крылова, Биологическая, Урожайная, Мирная, Союзная и на проспекте Победы.

Машина с водой приедет к родильному дому №1 на улице Студенческий городок, 5. Также цистерны доставляют по заявкам горожан и в социально значимые учреждения, сообщает пресс-служба мэрии.

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