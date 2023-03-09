Два человека погибли в пожаре за неделю в Липецке

В Липецке с 27 февраля по 6 марта спасатели потушили 11 возгораний Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

За неделю в Липецке в пожаре погибли два человека. 3 марта в горящей квартире на Вермишева скончалась 60-летняя липчанка. 5 марта в пожаре на Терешковой 29-летний горожанин умер от отравления угарным газом.

В конце прошлого месяца уВсего с 27 февраля по 6 марта спасатели потушили 11 возгораний.гарным газом отравились мужчина и женщина – липчан удалось спасти.

С начала года в областном центре в пожаре скончались пять человек, еще пять – попали в больницу. Общее количество возгораний увеличилось на 19%, сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.

Спасатели напоминают о технике безопасности:

– не включайте несколько электроприборов в одну розетку; – не курите в квартире; – держите спички и зажигалки в недоступном для детей месте; – по возможности установите автономный пожарный датчик.

Во время чрезвычайных ситуаций звоните экстренным службам по номерам: «01», «101» и «112».