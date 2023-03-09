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НовостиПроисшествия9 марта 2023 14:18

90-летняя пенсионерка из Липецка отдала мошенникам 150 тысяч рублей на лечение дочери

Аферисты обманули липчанку, сказав, что ее дочь в больнице
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
90-летняя пенсионерка из Липецка отдала мошенникам 150 тысяч рублей на лечение дочери

90-летняя пенсионерка из Липецка отдала мошенникам 150 тысяч рублей на лечение дочери

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 90-летняя жительница отдала мошенникам 150 тысяч рублей. 7 марта неизвестные позвонили пенсионерке на домашний телефон и сообщили, что ее дочь попала в больницу. Негодяи застали липчанку врасплох, сказав, что родственнице нужна срочная медицинская помощь и специальные лекарства.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, перепуганная бабушка без колебания отдала приличную сумму курьеру, который пришел к ней домой. Только после этого она позвонила дочери, чтобы узнать подробности. Разумеется, женщина была жива и здорова. Пенсионерка же поняла, что стала жертвой аферистов.

Липчан просят быть бдительными и не переводить свои деньги неизвестным.