90-летняя пенсионерка из Липецка отдала мошенникам 150 тысяч рублей на лечение дочери Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 90-летняя жительница отдала мошенникам 150 тысяч рублей. 7 марта неизвестные позвонили пенсионерке на домашний телефон и сообщили, что ее дочь попала в больницу. Негодяи застали липчанку врасплох, сказав, что родственнице нужна срочная медицинская помощь и специальные лекарства.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, перепуганная бабушка без колебания отдала приличную сумму курьеру, который пришел к ней домой. Только после этого она позвонила дочери, чтобы узнать подробности. Разумеется, женщина была жива и здорова. Пенсионерка же поняла, что стала жертвой аферистов.

Липчан просят быть бдительными и не переводить свои деньги неизвестным.