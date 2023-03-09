Гололед, дождь и до +5 ожидаются в Липецкой области 10 марта в пятницу

Гололед, дождь и тепло до +5 ожидаются в Липецкой области 10 марта в пятницу Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 10 марта, синоптики обещают облачную погоду в Липецкой области. Ночью и днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Жителей просят быть осторожными на дорогах – местами образуется гололед и гололедица, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. И ночью, и днем столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов тепла.

Также липчан предупреждают о сильном ветре – 8-13 метров в секунду. Ветер южной четверти сменится на северо-западный. Атмосферное давление будет падать, а потом подниматься – составит 737 миллиметра ртутного столба.

В субботу, 11 марта, липчанам стоит ждать пасмурное небо. Температура ночью от -1 до нуля, а днем – от 0 до 4 градусов тепла/