Без холодной воды останутся 16 улиц Липецка в пятницу 10 марта

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 10 марта в Липецке отключат холодную воду. С 10 утра до 4 часов вечера краны пересохнут в домах №1, 3, 3а, 5, 7, 9 по улице Кондарева.

В промежутке с 10 утра до 5 часов вечера на 2 часа без воды останутся жители улиц Балмочных, 50; Тельмана, 90; Московская, 6б; Зои Космодемьянской, 2/1, 4а.

С 10 утра до 8 часов вечера питьевую воду отключат по улицам 8 Марта, 21; Кузнечная, 1, 2, 4, 4а, 6; Островского, 2; Аносова, 2, 4; Дзержинского, 5, 7, 13; Разина, 1; проспект Мира, 1, 2, 2а, 3е, 4, 4а, 5а, 6-16, 18, 20. На этот же период времени ресурс ограничат в частном секторе: улицы Арктическая, Маяковского, 20 Партсъезда, Красная.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Балмочных, 50; Зои Космодемьянской, 2/1; Кондарева, 5; 8 Марта, 21; Кузнечная, 1; Маяковского, 33б; проспект Мира, 7. Подробности по телефонам: *175, 236-175.