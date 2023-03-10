Водитель «Черри» сбил 16-летнюю школьницу на Юношеской в Липецке

В Липецке сбили 16-летнюю школьницу Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 9 марта в Липецке в районе Сырского Рудника сбили 16-летнюю школьницу. Авария произошла около 8 часов утра на улице Юношеской. Предварительно, 57-летний водитель «Черри» наехал на девушку. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ее с травмой доставили в больницу. Проводится расследование.

За сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 2 421 нарушение Правил дорожного движения. Так, 7 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Им грозит административная ответственность - штраф и лишение прав. Ремни безопасности проигнорировали 73 человека. Автомобилисты 2 100 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Случилось 22 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.