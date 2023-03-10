В Липецке пропал 60-летний мужчина в серой шапке и черной куртке

В Липецке пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 60-летнего мужчину в серой шапке и черной куртке. Орехов Сергей Михайлович пропал в областном центре в выходные. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», он перестал выходить на связь 5 марта.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Был одет: черная куртка, черные штаны, черные ботинки, темно-серая шапка.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Орехова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - отряд «ЛизаАлерт» или «112» - номер вызова экстренных служб. Поисковикам требуется помощь добровольцев.