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НовостиПроисшествия10 марта 2023 10:51

Под Липецком из-за весеннего паводка затопило мосты

Переправы размыло в Задонском и Елецком районах
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области размыло мосты

В Липецкой области размыло мосты

Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области из-за весеннего паводка размыло несколько мостов. На полметра поднялась вода в реке Снова Задонского района. Из-за этого у деревни Засновка закрыли проезд для автомобилей.

- Ситуация находится на контроле у главы поселения, - прокомментировали 10 марта в пресс-службе регионального правительства. – Село не отрезано от «большой земли.

Так продукты в деревню доставляет автолавка. А скорая помощь и пожарные могут доехать до Засновки со стороны села Сцепное. Также размыло переправу в Аргамач-Пальне в Елецком районе.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.