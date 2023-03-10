Жители 6 улиц Липецка останутся без холодной воды в субботу 11 марта

В Липецке в субботу отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 11 марта жителям 6 улиц Липецка отключат холодную воду. Причина – плановые ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Ленина,41, 43; Терешковой, 3/2, 3/3, 5/2, 5/3, 6а; Гагарина, 93/2 – детский сад №18), 95/2, 107/1-3; 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1-4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 131, 129; Титова, 3/2, 3/3, 7/2-5, 9/5.

На этот же период времени без холодной воды останутся липчане из дома №13 по улице Дзержинского и №5а и №7 по проспекту Мира. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: улицы Ленина,41; Гагарина, 93/2 и 107/3; проспект Мира, 7. Подробности по телефонам: 175 и 236-175.