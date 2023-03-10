Пропавшую в Московской области 17-летнюю девушку ищут в Липецке Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут 17-летнюю девушку, которая пропала в Московской области. 12 февраля Соколова Елизавета Павловна ушла из дома в районе Одинцово. По данным ЛООО «Поиск пропавших детей», она находится в областном центре.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 173 сантиметра, худощавого телосложения.

Была одет: черный пуховик, белые спортивные брюки, белые ботинки и рюкзак такого же цвета.

Просьба ко всем, кто видел Елизавету Соколову или знает, где она может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, или написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru.