В Липецке ищут новых Почетных граждан Фото: Юлия КЛЮЕВА

Горсовет ищет Почетных граждан Липецка. Это звание присваивают жителям, которые прославили город и страну трудовым или героическим подвигом, внесли особый вклад в развитие Липецка. Выдвигать кандидатов могут трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций.

Прием документов уже стартовал. Как сообщили в пресс-службе горсовета, необходимы:

- Ходатайство-характеристика на претендента с его биографией, этапами трудовой и творческой деятельности, подвигов и достижений, вклада в социально-экономическое, культурное и общественное развитие Липецка, моральных и деловых качеств, наград, званий и тд;

- Протокол собрания, на котором принято решение о выдвижении;

- Три цветных фотографии размером 8 x 10 сантиметров;

Документы следует отправить до 13 апреля 2023 года по адресу: 398001, Липецк, улица Советская, 22. Телефон для справок: 8 (4742) 23-93-62.