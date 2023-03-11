17-летнего подростка из Липецка осудят за кражу 3 тысяч рублей с банковской карты

В Липецке будут судить подростка за кражу денег с банковской карты Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 17-летнего подростка. Его обвиняют в краже с банковского счета – п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ. Максимальное наказание по статье – до 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, 16 июля прошлого года молодой человек нашел на детской площадке чужую карту. Он оплатил ею продукты в магазине, а также сходил в компьютерный клуб. Всего он потратил более 3 тысяч рублей. 31-летний владелец карты заблокировал ее, когда увидел уведомления о списании денег. Мужчина написал заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемого задержали. Липчанин во всем признался и раскаялся, а его родители полностью возместили ущерб. Уголовное дело направили в суд.