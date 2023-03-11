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НовостиПроисшествия11 марта 2023 9:01

Под Липецком мошенница обманула многодетную семью на 103 тысячи рублей

Женщина пообещала знакомой оформить субсидию на улучшение жилищных условий
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком мошенница обманула многодетную семью на 103 тысячи рублей

Под Липецком мошенница обманула многодетную семью на 103 тысячи рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительница Липецкой области похитила у многодетной семьи 103 тысяч рублей. По данным следствия, в 2017 году 42-летняя женщина предложила помочь знакомой оформить субсидию на улучшение жилищных условий. Злодейка заверила, что уже делала это и даже сама соберет необходимые документы. За свое посредничество она попросила 103 тысячи.

В 2019 году многодетная мама сама обратилась в госорганизацию, но там сказали, что ее фамилии нет в списке. «Подруга» же в очередной раз заверила, что все под контролем. В итоге в феврале прошлого года потерпевшая обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на жительницу Усманского района завели уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.