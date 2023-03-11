Под Липецком мошенница обманула многодетную семью на 103 тысячи рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительница Липецкой области похитила у многодетной семьи 103 тысяч рублей. По данным следствия, в 2017 году 42-летняя женщина предложила помочь знакомой оформить субсидию на улучшение жилищных условий. Злодейка заверила, что уже делала это и даже сама соберет необходимые документы. За свое посредничество она попросила 103 тысячи.

В 2019 году многодетная мама сама обратилась в госорганизацию, но там сказали, что ее фамилии нет в списке. «Подруга» же в очередной раз заверила, что все под контролем. В итоге в феврале прошлого года потерпевшая обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на жительницу Усманского района завели уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.