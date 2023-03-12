Липчанина осудят за попытку убить двоих знакомых

Фото: СУ СКР по Липецкой области Фото: Предоставлено

47-летний житель Липецка ответит в суде за попытку убить двоих знакомых. Следователи завершили расследование уголовного дело.

Как сообщили в региональном СУ СКР, все произошло 23 февраля 2022-го на улице Перова. Пьяный обвиняемый напал с кухонным ножом мужчин, которые сидели в машине. Пассажира он ударил не менее семи раз в грудь и шею. Водителя - один раз в туловище. Затем потерпевший и очевидцы обезоружили пьяного липчанина. На место подоспели медики и оказали помощь получившим ранения.

- Следователем регионального СКР собрано достаточно доказательств, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения, - добавили в ведомстве.