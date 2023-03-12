25-летний житель Липецка незаконно завладел машиной умершего отчима

В дежурную часть обратилась 64-летняя липчанка. Пенсионерка рассказала, что у нее умер сын, а его машина должна была перейти ей по наследству. Однако автомобиль незаконно переоформили на другого человека. После недолгой проверки полицейские выяснили, что в деле замешан 25-летний пасынок скончавшегося. После того, как отчима не стало, он составил договор купли-продажи и переоформил машину на свое имя.

По данным регионального УМВД, сумма причиненного ущерба превысила 380 тысяч рублей. Сейчас авто изъяли и передали законным владельцам. В отношении 25-летнего липчанина возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Ему грозит до шести лет лишения свободы.