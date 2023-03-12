Кто останется в Липецке без воды и электричества 13 марта

13 марта «РВК-Липецк» проведет очередной ремонт на своих сетях. Из-за работ с 10:00 до 20:00 ограничат подачу холодной воды следующим потребителям:

- ул. Ворошилова, 3,1;

- ул. Первомайская, 57, 65;

- ул. Коммунальная, 3, 4;

- ЦТП ПАО «Квадра».

Подвоз воды: ул. Ворошилова, 3.

Кроме того, из-за ремонта на сетях с 09:00 до 17:00 останутся без электричества жители: ул. Городовикова, д.11; ул. Рябиновая; п. Сырский Рудник, ул. Солнечная; ул. Ю. Смирнова.

Справки по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» - 8-800-220-0-220.