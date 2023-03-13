4-летний мальчик из «Киа» пострадал в ДТП с фурой на трассе под Липецком

В Елецком районе Липецкой области столкнулись ДАФ и «Киа» Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу 11 марта в Липецкой области в ДТП с фурой пострадал 4-летний мальчик и пассажир. Авария случилась в Елецком районе на трассе «Дон». Там столкнулись грузовик ДАФ и «Киа». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, от удара фура съехала с дороги и снесла ограждение. Травмы получили 4-летний ребенок и мужчина из легковушки. Они в больнице.

В тот же день в Липецке столкнулись «Хендай» и «Киа». Пострадал 8-летний школьник из второй иномарки. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В воскресенье 12 марта в Ельце на улице Задонской 31-летняя женщина за рулем «Лады Весты» не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась. Спасти несчастную не удалось. Она погибла на месте.