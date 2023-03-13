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НовостиПроисшествия13 марта 2023 8:31

В Липецке сильный ветер валил деревья на автомобили и рвал провода

А на улице Свиридова из-за стихии на пешеходную дорожку падал облицовочный кирпич
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Сильный ветер валил деревья на автомобили и рвал провода в Липецке

Сильный ветер валил деревья на автомобили и рвал провода в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 12 марта в Липецке бушевал сильный ветер. Из-за стихии падали деревья и обрывало провода.

На улице Бехтеева сорвало металлическую конструкцию с детской площадки. Она повредила несколько припаркованных автомобилей. На Свиридова на пешеходную дорожку падал облицовочный кирпич. По данным пресс-службы мэрии, спасатели оградили участок сигнальной лентой.

В поселке Заречье дерево упало на провода. На Космонавтов в областном центре – на дорогу и 2 машины. На Папина ветви перегородили пешеходную дорожку.

Около 13.00 жители Сырского Рудника попали под аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 389 домов разной этажности. Ресурс восстановили спустя 5 часов.