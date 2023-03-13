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НовостиПроисшествия13 марта 2023 11:23

Пьяная жительница Липецка зарезала мужа в гостях у друзей

57-летний мужчина скончался от острой кровопотери
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Пьяная жительница Липецка зарезала мужа в гостях у друзей

Пьяная жительница Липецка зарезала мужа в гостях у друзей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завели уголовное дело на 41-летнюю женщину, которая зарезала мужа. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего – ч.4 ст.111 УК РФ.

По данным следствия, ночью 11 марта супруги выпивали в гостях у друзей по улице Космонавтов. Они поругались. Пьяная липчанка схватила нож и многократно ударила им в левое бедро мужа, а потом ушла домой. 57-летний мужчина скончался от острой кровопотери. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть несчастного.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодейку заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается: проводятся судебные экспертизы, следователи собирают доказательства.